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22:21, 13 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по детской площадке в Энергодаре

ТАСС: ВСУ ударили по детской площадке у жилых домов в Энергодаре
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар Запорожской области, один из ударов пришелся по детской площадке у жилых домов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Я готовила кушать на кухне. Первый прилет, я слышу: свистит — бабах. Слышим опять свист. Я не думала, что прилетит именно на детскую площадку», — рассказала местная жительница Ирина.

Еще один удар пришелся по находившемуся во дворе магазину. Осколок пробил окно торговой точки. Также был поврежден автомобиль одного из местных жителей.

Об атаке украинских военных на Энергодар стало известно ранее 13 ноября. Также об обстреле города сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. На тот момент в Энергодаре было зафиксировано не менее трех прилетов.

Позднее глава города Эдуард Сеновоз сообщил, что всего зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской.

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