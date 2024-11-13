ВСУ ударили по церкви в российском регионе

Церковь в Курской области получила повреждение из-за удара ВСУ

Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Дмитриевская» в Курской области получил повреждение из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Церковь была действующей, в ней проводились богослужения. Недавно восстановленный храм пострадал в результате ударов противника», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в селе Борки Суджанского района Курской области очевидец снял на видео церковь, разрушенную в результате атак Вооруженных сил Украины. На кадрах виден храм, у которого обрушена входная зона, обломки лежат на месте дверей.