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16:41, 13 ноября 2024Россия

В России высказались о возможности президентских выборов на Украине

Депутат Чепа: Западу надо будет снять Зеленского и найти другую фигуру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президентские выборы на Украине должны состояться, так как Западу необходимо снять с поста нынешнего лидера Владимира Зеленского, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее британский журнал The Economist назвал возможную дату проведения президентских выборов на Украине — 25 мая 2025 года. В публикации отмечалось, что украинские политики на фоне неудач изучают возможность смены руководства на фоне успехов России в зоне спецоперации и победы Дональда Трампа в выборах президента США.

«Выборы должны состояться. Я не знаю, какого числа, не знаю, на чем основана такая прям конкретная информация The Economist, наверное, на какой-то информации от разведки. Но думаю, что с учетом провала планов Киева и проигрыша Запада им надо будет снять Зеленского и найти другую фигуру. Во всех своих поражениях будет обвинен Зеленский, и, очевидно, они будут пытаться выстраивать какую-то новую политику, но опять же будут выстраивать ее в своих интересах, в этом я не сомневаюсь», — высказался депутат.

До этого украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что украинский лидер приступил к чистке своего окружения после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По ее информации, 40 украинских депутатов намерены покинуть правящую партию «Слуга народа», а затем уехать за границу. Журналистка отметила, что нардепы «бегут с тонущего корабля», живя в ожидании конца.

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