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13:20, 13 ноября 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа и фильтров

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова показала лицо без макияжа и фильтров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кристина Романова

Кристина Романова. Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала естественную внешность на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица продемонстрировала лицо крупным планом вполоборота, уложив волосы в низкий хвост. При этом она отказалась от макияжа, отметив, что использует уходовую косметику бренда Aman Essentials, исполнительным директором которой является.

Также знаменитость отметила, что при создании и размещении данного кадра не использовала улучшающие внешний вид фильтры.

Ранее в ноябре Кристина Романова показала откровенные фото в честь дня рождения мужа.

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