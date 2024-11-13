Жительнице Запорожской области дали срок за призывы к терроризму

Призывавшей к насилию в отношении россиян жительнице Запорожья дали 5,6 года

В Запорожской области местной жительнице дали пять с половиной лет колонии за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом в среду, 13 ноября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 25 мая женщина оставила комментарий в социальных медиа, в котором призывала к насильственным действиям в отношении граждан и руководства России. Установить личность подозреваемой оперативникам удалось благодаря оперативным мероприятиям.

12 ноября сообщалось, что российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело на гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса за осквернение и повреждение братской могилы в Курской области.