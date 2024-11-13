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14:00, 13 ноября 2024Силовые структуры

Жительнице Запорожской области дали срок за призывы к терроризму

Призывавшей к насилию в отношении россиян жительнице Запорожья дали 5,6 года
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Запорожской области местной жительнице дали пять с половиной лет колонии за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом в среду, 13 ноября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 25 мая женщина оставила комментарий в социальных медиа, в котором призывала к насильственным действиям в отношении граждан и руководства России. Установить личность подозреваемой оперативникам удалось благодаря оперативным мероприятиям.

12 ноября сообщалось, что российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело на гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса за осквернение и повреждение братской могилы в Курской области.

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