Американские СМИ раскрыли самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

NYT: для Киева гарантии безопасности будут важнее территориального вопроса

Для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса в контексте возможных переговоров о перемирии на фоне победы Дональда Трампа в выборах в США. Об это пишет американская газета New York Times (NYT), ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос... Первый вопрос — это гарантии безопасности», — сказано в статье.

По словам собеседника издания, Киев хотел бы добиться того, чтобы любая линия прекращения огня не наносила ущерб экономическому восстановлению Украины. Также для Киева будет важна ширина демилитаризованной зоны, также указано в газете.

Ранее издание Reuters написало со ссылкой на неназванный украинский источник, что ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине из-за вступления в должность Трампа. Это, как считает чиновник, может приблизить начало переговоров между странами.

В свою очередь, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин примут меры для разрешения украинского конфликта. По словам экономиста, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой.