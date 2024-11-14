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01:10, 14 ноября 2024Мир

Американские СМИ раскрыли самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

NYT: для Киева гарантии безопасности будут важнее территориального вопроса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: KUBANOV PAVLO UKR / Keystone Press Agency / Global Look Press

Для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса в контексте возможных переговоров о перемирии на фоне победы Дональда Трампа в выборах в США. Об это пишет американская газета New York Times (NYT), ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос... Первый вопрос — это гарантии безопасности», — сказано в статье.

По словам собеседника издания, Киев хотел бы добиться того, чтобы любая линия прекращения огня не наносила ущерб экономическому восстановлению Украины. Также для Киева будет важна ширина демилитаризованной зоны, также указано в газете.

Ранее издание Reuters написало со ссылкой на неназванный украинский источник, что ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине из-за вступления в должность Трампа. Это, как считает чиновник, может приблизить начало переговоров между странами.

В свою очередь, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин примут меры для разрешения украинского конфликта. По словам экономиста, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой.

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