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17:28, 14 ноября 2024Экономика

Динамику цен на съемное жилье в России спрогнозировали

Эксперт Кулаков: ставки аренды не снизятся как минимум еще несколько месяцев
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Снижения арендных ставок в России не предвидится как минимум еще несколько месяцев. Своим прогнозом по поводу динамики цен на съемное жилье с порталом MSK1.RU поделился президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» профессор МГСУ Кирилл Кулаков.

По мнению эксперта, ставки еще долго будут держаться на прежнем уровне благодаря спросу. На фоне инфляции, повышения ключевой ставки и ставок по вкладам, а также отмены льготных программ кредитования потенциальные покупатели жилья предпочитают аренду. Как пояснил Кулаков, даже сезонные скачки спроса и расширение ассортимента не смогут существенно повлиять на цены. Так, по его данным, за октябрь аренда подешевела лишь на 1-6 процентов.

Тех цен, какие были еще зимой-весной этого года, ждать не стоит, заключает профессор. Стоимость аренды может незначительно опуститься до конца года. В январе аренда может подешеветь на 5-10 тысяч рублей, но временно. Серьезного спада цен не прогнозируется. Для этого в стране должны одновременно упасть платежеспособный спрос, замедлиться инфляция, понизиться ключевая ставка и проценты по ипотеке. Также заметно поубавит цены возвращение госипотеки или ее альтернатив, считает Кулаков.

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Вместе с тем директор рынков России и СНГ FAM Properties Валерий Тумин отмечает некоторую корректировку цен на аренду в регионах. В особенности арендные ставки реагируют на бюджет населения. Однако существенного падения цен по России эксперт не ожидает: в целом по стране сохраняется высокий спрос, а предложение на качественные объекты скудное. Как показывает статистика, россияне не жертвуют своими стандартами и продолжают выбирать недвижимость, прежде всего ориентируясь на комфорт.

Ранее россиянам предрекли падение цен на готовое жилье. К концу 2024-го «вторичка» в стране может подешеветь в пределах 10 процентов.

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