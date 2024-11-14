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09:14, 14 ноября 2024Мир

Боливию пригласили стать страной — партнером БРИКС

Глава МИД Соса: Боливия получила приглашение стать страной — партнером БРИКС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Боливия получила приглашение стать страной — партнером БРИКС и дала положительный ответ. Об этом рассказала глава МИД страны Селинда Соса, передает ТАСС.

«Мы действительно очень благодарны президенту братской России за то, что он поддержал участие Боливии в БРИКС. Сегодня мы получили приглашение от министра иностранных дел России», — отметила она.

Министр подчеркнула, что БРИКС является «прекрасной альтернативой» для развития таких стран, как Боливия.

По словам главы внешнеполитического ведомства страны, Боливия сможет укрепить механизмы многостороннего сотрудничества, в том числе, с государствами Глобального Юга.

Ранее Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС. По мнению турецкого министра торговли Омера Болата, БРИКС принесет Анкаре значительную выгоду, поскольку позволит сотрудничать с важнейшими мировыми платформами.

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