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05:52, 14 ноября 2024Мир

ФБР провело обыск у предсказавшего победу Трампа главы букмекерского агентства

NYP: ФБР обыскало квартиру главы агентства, предсказавшего победу Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Агенты ФБР провели обыск в квартире Шейна Коплана, директора букмекерского агентства Polymarket. Оно предсказало победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, сообщила в среду газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Как указано в статье, в ходе рейда у Коплана изъяли телефон и прочие электронные устройства. Главе Polymarket не объяснили, что стало причиной обыска. Однако журналисты подозревают, что это могло быть «политическое возмездие» за то, что букмекерское агентство, «в отличие от традиционных опросов, с точностью предсказало легкую победу Трампа над Харрис».

Ранее агентство Bloomberg написало, что мировым лидерам придется приспособиться к непредсказуемости избранного президента США Дональда Трампа и принимать новые правила игры. По мнению авторов статьи, мировые лидеры привыкли к «более контролируемому» Джо Байдену.

Ранее телеканал CNN сообщил, что супруга переизбранного экс-президента США Дональда Трампа Мелания не собирается жить в Белом доме. Как уточнили журналисты, решение первой леди связано с семейными обстоятельствами.

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