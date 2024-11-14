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03:55, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о необходимости приспособиться к непредсказуемости Трампа

Bloomberg: мировым лидерам предстоит приспособиться к непредсказуемости Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мировым лидерам придется приспособиться к непредсказуемости избранного президента США Дональда Трампа и принимать новые правила игры. Об этом заявило агентство Bloomberg.

По мнению авторов статьи, мировые лидеры привыкли к «более контролируемому» Джо Байдену, из-за чего спонтанные выступления и решения Трампа вынудят политиков оперативнее реагировать на изменения и быстрее перестраиваться. Дипломаты и чиновники уверены, что новый хозяин Белого дома будет звонить кому захочет в любое время, не обращая внимание на «правила протокола и соображения национальной безопасности».

Лидеры, заставшие предыдущий президентский срок Трампа, уже знают, как привлечь его внимание к себе. Агентство подчеркивает, что для этого надо либо выступить в эфире телеканала FoxNews, либо связаться с хозяином Белого дома напрямую.

Ранее газета The New York Times написала, что американский спецпрокурор Джек Смит, который вел расследование двух уголовных дел против Дональда Трампа, заявил о намерении уйти в отставку.

В свою очередь, издание Business Insider писало, что Трамп, пользуясь полномочиями президента США, может «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.

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