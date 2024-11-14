ФСБ задержала помогавшего сим-картами вдовам боевиков ИГ россиянина

ФСБ задержала жителя Ингушетии, помогавшего вдовам боевиков ИГ

ФСБ задержала жителя Республики Ингушетия, предоставлявшего сим-карты женам и вдовам боевиков ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Об этом в четверг, 14 ноября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, россиянин связывался с женами и вдовами боевиков, содержащимися в курдских фильтрационных лагерях, и передавал им коды для подключения мессенджеров и соцсетей. В лагерях на территории Сирии содержатся порядка 300 гражданок России из числа бывших жен боевиков ИГ.

22 октября премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил о ликвидации лидера ИГ в Ираке и еще восьми высокопоставленных членов организации.