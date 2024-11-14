ФСБ задержала помогавшего сим-картами вдовам боевиков ИГ россиянина

ФСБ задержала жителя Республики Ингушетия, предоставлявшего сим-карты женам и вдовам боевиков ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Об этом в четверг, 14 ноября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, россиянин связывался с женами и вдовами боевиков, содержащимися в курдских фильтрационных лагерях, и передавал им коды для подключения мессенджеров и соцсетей. В лагерях на территории Сирии содержатся порядка 300 гражданок России из числа бывших жен боевиков ИГ.
Материалы по теме:
«Эту боль и ужас не передать словами»Как россиянка с детьми выживала среди сирийских боевиков и в лагере военнопленных?
7 октября 2022
«Дети там умирают»Россиянка помогала внукам в сирийском лагере для военнопленных. Почему за это ее отправили в тюрьму?
9 августа 2022
«Я хочу вырваться из этого ада»Пожары, скорпионы и жестокие расправы: как россиянки выживают в сирийском плену
1 ноября 2022
22 октября премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил о ликвидации лидера ИГ в Ираке и еще восьми высокопоставленных членов организации.