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05:01, 14 ноября 2024Забота о себе

Женщина с редким сексуальным расстройством рассказала о необходимости запирать себя

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

50-летняя жительница Девона, Великобритания, по имени Лорен заявила, что из-за редкого сексуального расстройства вынуждена каждую ночь запираться в спальне. Ее историей заинтересовалось издание Daily Star.

Женщина рассказала, что из-за диагностированного расстройства она становится совершенно другим человеком после того, как засыпает. По ее словам, в бессознательном состоянии она прижимается к мужу, поглаживает его и пытается заниматься сексом. Помимо того, что Лорен сама инициирует секс, она также встает с постели, чтобы привести себя в порядок, и отправляет текстовые сообщения, но на следующее утро ничего не помнит. Она утверждает, что приступы случаются чаще, если она испытывает сильный стресс.

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Женщина призналась, что отсутствие контроля над собственным телом приводит ее в замешательство: из-за этого ей приходится запираться в спальне, если она ночует вне дома. Она объяснила, что опасается того, что может, к примеру, оказаться в постели с мужем подруги, у которой осталась на ночь.

По словам британки, врач диагностировал ей расстройство сна в 2021 году. Она обратилась к специалисту с жалобами на неврологические проблемы, лунатизм, разговоры во сне и редкие падения с кровати во сне. Лорен добавила, что обычно не рассказывает людям о своем состоянии, потому что не хочет, чтобы они думали, что она сумасшедшая.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, чей переживает из-за небольшого размера пениса. По словам женщины, они с мужем женаты уже три года. Ей нравится сексуальная жизнь в семье, но мужчина комплексует из-за очень маленького члена.

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