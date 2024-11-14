Женщина с редким сексуальным расстройством рассказала о необходимости запирать себя

50-летняя жительница Девона, Великобритания, по имени Лорен заявила, что из-за редкого сексуального расстройства вынуждена каждую ночь запираться в спальне. Ее историей заинтересовалось издание Daily Star.

Женщина рассказала, что из-за диагностированного расстройства она становится совершенно другим человеком после того, как засыпает. По ее словам, в бессознательном состоянии она прижимается к мужу, поглаживает его и пытается заниматься сексом. Помимо того, что Лорен сама инициирует секс, она также встает с постели, чтобы привести себя в порядок, и отправляет текстовые сообщения, но на следующее утро ничего не помнит. Она утверждает, что приступы случаются чаще, если она испытывает сильный стресс.

Женщина призналась, что отсутствие контроля над собственным телом приводит ее в замешательство: из-за этого ей приходится запираться в спальне, если она ночует вне дома. Она объяснила, что опасается того, что может, к примеру, оказаться в постели с мужем подруги, у которой осталась на ночь.

По словам британки, врач диагностировал ей расстройство сна в 2021 году. Она обратилась к специалисту с жалобами на неврологические проблемы, лунатизм, разговоры во сне и редкие падения с кровати во сне. Лорен добавила, что обычно не рассказывает людям о своем состоянии, потому что не хочет, чтобы они думали, что она сумасшедшая.

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