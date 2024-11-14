Кулеба раскрыл «тыл» Украины

Экс-глава МИД Украины Кулеба назвал Польшу «тылом» для Украины

Польша является «тылом» для Украины, оказывая Киеву военную помощь. Об этом заявил бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью Polsat.

«Давайте использовать военную терминологию. Украина — первая линия фронта для Польши, а Польша — тыл и глубинка для Украины», — подчеркнул экс-глава украинского МИД.

Кулеба также ответил на вопрос о критике руководства Польши в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с отказом ознакомить Варшаву с секретными приложениями к своему «плану победы». Он призвал польские власти к сохранению солидарности и сохранению поддержки и назвал страну «тылом» для Киева. Дипломат отметил, что украинцам трудно принять любой отказ союзников от помощи.

Ранее Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией. Он также обвинил западных партнеров в недостаточном усилении Украины перед началом вооруженного конфликта с Россией.