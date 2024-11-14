Культовый актер признался в любви к ролям злодеев

Актер Антонио Бандерас признался, что больше любит играть в кино злодеев

Актер Антонио Бандерас, который сыграл отрицательного персонажа в фильме «Приключения Паддингтона — 3», признался, что злодеев ему играть интереснее, чем героев. Об этом он рассказал в интервью сервису «VK Видео».

По словам культового артиста, отрицательные персонажи могут развиваться разными способами, что делает их более интересными для исполнителя роли.

«Может показаться, что мой персонаж действительно злодей, но благодаря медвежонку Паддингтону он задумывается и начинает по-новому воспринимать жизнь. Он становится своеобразным фильтром», — заявил Бандерас.

Премьера картины «Приключения Паддингтона — 3» в российских кинотеатрах запланирована на 28 ноября.

Ранее стало известно, что актер взволновал фанатов своим внешним видом.