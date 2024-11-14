Минобороны показало видео авиаудара по ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры удара вертолета Ми-28НМ по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры авиационного удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

Вылет провел экипаж вертолета Ми-28НМ. Удар был проведен по скоплению личного состава и опорному пункту украинских войск в приграничном районе российского региона.

Видео начинается с момента заряда ракет. Затем вертолет взлетает и следует к месту выполнения боевой задачи. После этого на кадрах виден пуск авиационных ракет по целям.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

По данным на 14 ноября, с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 32 580 солдат, 212 танков, 1165 боевых бронированных машин, 281 артиллерийское орудие, 112 бронетранспортеров и 136 боевых машин пехоты.