Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли в Курской области до 430 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области до 430 бойцов. Такие данные журналистам раскрыли в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены 10 танков, 2 боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н"», — говорится в сообщении.

Помимо того, украинские войска лишились семи орудий полевой артиллерии, среди которых были две самоходные артиллерийские установки «Богдана», 105-миллиметрового орудия М101 и двух гаубиц Д-30.

Всего с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 32 580 солдат, 212 танков, 1165 боевых бронированных машин, 281 артиллерийское орудие, 112 бронетранспортеров и 136 боевых машин пехоты.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается Минобороны России

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

Ранее в Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк Сhallenger 2, поставленный Лондоном Украине. Факт переброски столь редкой военной техники в российский регион свидетельствует о намерении Вооруженных сил Украины использовать все возможности для удержания позиций в Курской области.