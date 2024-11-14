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22:42, 14 ноября 2024Бывший СССР

Владелец крупнейшего мобильного оператора Украины призвал к прекращению конфликта

Bloomberg: глава VEON Каан Терзиоглу призвал к прекращению конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Необходимо добиться прекращения военного конфликта с Россией, заявил глава базирующегося в Нидерландах холдинга VEON Каан Терзиоглу в интервью Bloomberg.

По его словам, украинцы «дали большой бой», и они заслуживают «решения с достоинством».

«Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенной точке. Каждая война должна прекратиться», — призвал он в ответ на просьбу прокомментировать влияние на конфликт победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. По мнению Терзиоглу, украинцам необходимо «вернуть надежду», а саму страну — восстановить.

VEON владеет «Киевстаром» — крупнейшим мобильным оператором Украины.

Ранее Трамп заявил о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.

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