Владелец крупнейшего мобильного оператора Украины призвал к прекращению конфликта

Bloomberg: глава VEON Каан Терзиоглу призвал к прекращению конфликта с Россией

Необходимо добиться прекращения военного конфликта с Россией, заявил глава базирующегося в Нидерландах холдинга VEON Каан Терзиоглу в интервью Bloomberg.

По его словам, украинцы «дали большой бой», и они заслуживают «решения с достоинством».

«Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенной точке. Каждая война должна прекратиться», — призвал он в ответ на просьбу прокомментировать влияние на конфликт победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. По мнению Терзиоглу, украинцам необходимо «вернуть надежду», а саму страну — восстановить.

VEON владеет «Киевстаром» — крупнейшим мобильным оператором Украины.

Ранее Трамп заявил о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.