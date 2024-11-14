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00:31, 14 ноября 2024Из жизни

Могильщики нашли более тысячи древних серебряных монет

В Турции могильщики обнаружили древний кувшин с тысячей серебряных монет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Турции жители деревни в административном районе Тарсус, провинция Мерсин, нашли более тысячи серебряных монет. Об этом пишет Daily Express.

Треснувший керамический кувшин обнаружили могильщики во время работы. Внутри они заметили множество монет и сразу же оповестили об этом местные власти. Полиция оцепила место находки, его осмотрели археологи.

В итоге из земли было извлечено порядка 1100 древних серебряных монет, которые передали в музей. В данный момент ученые работают над установлением возраста денег и их исторической ценности.

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Местные жители рассказали, что могила, в которой обнаружили монеты, предназначалась 26-летнему Нури Кавасу. Молодого человека не смогли спасти после ДТП. Его похороны пришлось отложить, чтобы археологи закончили работу по извлечению кувшина.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах с аукциона продали редчайший риксдоллар 1898 года выпуска. На монете был изображен профиль будущей королевы Нидерландов Вильгельмины — правнучки российского императора Павла I.

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