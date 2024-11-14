Москвичка получила 8 лет колонии из-за постов и комментариев в соцсети

Военный суд приговорил москвичку к 8 годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ

2-й западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жительницу Москвы Анастасию Бережинскую после ее публикаций и комментариев в соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину признали виновной в преступлении по статьям о распространении фейков о Российской армии, дискредитации Вооруженных сил (ВС) России и оправдании терроризма. До приговора она была под подпиской о невыезде, у нее есть два несовершеннолетних ребенка.

Ранее сообщалось, что ФСБ уличила россиянина в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке.