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14:44, 14 ноября 2024Силовые структуры

Москвичка получила 8 лет колонии из-за постов и комментариев в соцсети

Военный суд приговорил москвичку к 8 годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

2-й западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жительницу Москвы Анастасию Бережинскую после ее публикаций и комментариев в соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину признали виновной в преступлении по статьям о распространении фейков о Российской армии, дискредитации Вооруженных сил (ВС) России и оправдании терроризма. До приговора она была под подпиской о невыезде, у нее есть два несовершеннолетних ребенка.

Ранее сообщалось, что ФСБ уличила россиянина в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке.

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