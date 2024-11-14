Музей ГУЛАГа возобновит работу

Музей ГУЛАГа вернется к работе после устранения нарушений пожарной безопасности

Музей истории ГУЛАГа возобновит работу, после того, как устранят все выявленные нарушения в сфере пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы, передает агентство «Москва».

Как заявили в ведомстве, музей закрыли для обеспечения безопасности посетителей. «Как только все обнаруженные в здании нарушения будут устранены, музей и его экспозиции продолжат свою деятельность. Однако такое решение будет приниматься только после полного устранения возможных угроз», – говорится в сообщении пресс-службы.

В департаменте также подчеркнули, что приостановление деятельности не предполагает увольнения сотрудников, сокращения заработных плат и каких-либо других изменений. Все сотрудники продолжат числиться в штате музея и получать зарплату в полном объеме.

Ранее сообщалось, что с 14 ноября, приостановил работу музей истории ГУЛАГа. Как заявили в музее, согласно заключению специалистов, выявленные нарушения угрожают безопасности посетителей музея, и они должны быть устранены. Из-за временного закрытия музея посетители смогут вернуть билеты, приобретенные на мероприятия и посещения экспозиций.