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20:28, 14 ноября 2024Экономика

На Нью-Йорк обрушились худшие пожары за последние десять лет

Bloomberg: Нью-Йорк переживает сильнейшие пожары более чем за десять лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kent J. Edwards / Reuters

Сезон природных пожаров на Северо-Востоке США стал худшим более чем за последние 10 лет. Возгорания продолжают появляться в Нью-Йорке и других американских штатах, передает Bloomberg.

Из-за обрушившихся на регион пожаров были отменены пассажирские железнодорожные рейсы между Нью-Йорком и Коннектикутом. Огонь вспыхнул в Проспект-Парке в нью-йоркском Бруклине и парке Инвуд Хилл на Манхэттене. Школы на северо-западе города также были закрыты в связи с возгораниями.

Власти Нью-Джерси выпустили предупреждение о засухе, коснувшейся всего штата, и призвали жителей экономить воду для помощь в борьбе с пожарами. Специалисты экстренных служб продолжают тушить огонь на границе между местным округом Пассейик и округом Ориндж в Нью-Йорке. Пожар уже затронул более 900 гектаров только на территории Нью-Джерси.

Метеорологи отмечают, что высокая пожарная активность нетипична для поздней осени. В этом году она обусловлена высокой температурой и отсутствием дождей в течение нескольких недель. 96 процентов земель на северо-востоке США остаются аномально сухими, на более чем 58 процентах наступила засуха — показатели выше не наблюдались с 2002 года. Согласно прогнозам, в ближайшее время ситуация не улучшится.

Ранее сообщалось, что в Индии токсичный смог скрыл Тадж-Махал и Хармандир-Сахиб. В международном аэропорту Нью-Дели значительно упала видимость, из-за чего были задержаны авиарейсы.

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