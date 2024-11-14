На Украине осудили на восемь лет бежавшего из партии Зеленского депутата

На Украине осудили на 8 лет бежавшего из партии Зеленского депутата Одарченко

На Украине депутата от партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрея Одарченко, бежавшего из страны, заочно приговорили к восьми годам заключения. Об этом сообщает украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

«По приговору суда нардепу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года», — сказано в публикации.

По версии следствия, Одарченко пытался подкупить руководство Минвосстановления Украины. Отмечается, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

10 октября Верховная Рада исключила депутата из парламентского антикоррупционного комитета. Ранее он бежал из страны из-за подозрений в попытке дать взятку экс-главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

