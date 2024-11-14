Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине осудили на восемь лет бежавшего из партии Зеленского депутата

На Украине осудили на 8 лет бежавшего из партии Зеленского депутата Одарченко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Одарченко

Андрей Одарченко. Кадр: Андрей Одарченко / YouTube

На Украине депутата от партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрея Одарченко, бежавшего из страны, заочно приговорили к восьми годам заключения. Об этом сообщает украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

«По приговору суда нардепу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года», — сказано в публикации.

По версии следствия, Одарченко пытался подкупить руководство Минвосстановления Украины. Отмечается, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

10 октября Верховная Рада исключила депутата из парламентского антикоррупционного комитета. Ранее он бежал из страны из-за подозрений в попытке дать взятку экс-главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше