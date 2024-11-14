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00:15, 15 ноября 2024Мир

На Западе обвинили Зеленского в использовании слабостей США в своих интересах

Обозреватель TAC Бэндоу: Зеленский использует слабости США в своих интересах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Обозреватель западного издания The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует слабости США в своих интересах. Он подчеркнул, что международные отношения Соединенных Штатов на протяжении последних десятилетий заключались в том, что иностранные партнеры использовали Вашингтон, играя на его желании сохранять роль глобального лидера.

По мнению журналиста, украинский лидер пытается втянуть Америку в конфликт с Россией. В качестве примера он привел обвинения Киева в ошибочном ударе по Польше с требованием вмешательства НАТО, регулярные просьбы об использовании американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, лоббирование сохранения военной помощи во время второй каденции Дональда Трампа.

Бэндоу добавил, что Зеленского нельзя винить, поскольку он думает о себе, но Вашингтону следует наконец заняться своими интересами и перестать тратить триллионы долларов на иностранные конфликты.

«Вместо того, чтобы платить за продолжение бесплодной, разрушительной войны, США должны добиваться ее окончания. США и европейцы должны вести с Москвой переговоры о мирном урегулировании, которые развеют опасения России в сфере безопасности», — заключил обозреватель.

В конце октября Бэндоу заявлял, что президент США Джо Байден игнорирует интересы американских граждан в угоду интересам иностранных союзников Вашингтона. По его словам, счета Израиля и Саудовской Аравии оплачиваются «пролитием крови американцев».

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