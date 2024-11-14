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11:28, 14 ноября 2024Мир

На Западе предрекли скорую безоговорочную капитуляцию ВСУ

Профессор Малинен: приближается безоговорочная капитуляция ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Со стремительной потерей Киевом подконтрольных территорий безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ) неминуема. С таким заявлением на своей странице в социальной сети Х выступил профессор университета Хельсинки Туомас Малинен.

«Украина теряет территории самыми высокими темпами с начала войны. Приближается безоговорочная капитуляция ВСУ», — написал эксперт.

Ранее Малинен заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского срывает все попытки прекратить украинский конфликт и установить мир.

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