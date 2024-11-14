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04:03, 14 ноября 2024Экономика

Стала известна цена килограмма красной икры ближе к Новому году

Экономист Суворова: к Новому году красная икра подорожает до ₽13 тыс. за кг
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Ближе к новогодним праздникам цена за килограмм красной икры может дойти до 13 тысяч рублей. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова в беседе с агентством «Прайм».

Суворова объяснила подорожание этого продукта инфляцией, в том числе потребительской. Кроме того, повлиял рост цен на производство банок, а также снижение улова в три раза в сравнении с прошлым годом. С начала года цены выросли на 15 процентов — экономист отмечает, что это не предел.

Уточняется, что уже сегодня цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей. Доцент подчеркивает, что «такого роста еще не было».

Из-за подобной браконьерской деятельности суммарный улов рыбы на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке заметно уменьшился. На этом фоне местные оптовики подняли отпускные цены на красную икру до 9 тысяч рублей за килограмм, хотя в конце прошлого года стоимость составляла в среднем 5,5-6 тысяч. В то же время на различных сайтах оптовая стоимость продукции доходит в некоторых случаях до 13,2 тысячи рублей.

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