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13:27, 14 ноября 2024Экономика

Нефтяные доходы России выросли

МЭА: доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на $1,2 млрд в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

По итогам октября суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов увеличились на 1,2 миллиарда долларов в сравнении с сентябрьским показателем и достигли уровня в 15,6 миллиарда. Об этом сообщается в ноябрьском докладе аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с ростом биржевых цен на нефть. Несмотря на это, отметили аналитики, доходы России в октябре все равно остались ниже, чем за все остальные предыдущие месяцы с июля 2023 года (за исключением сентября).

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Этому могло способствовать в том числе увеличение скидки ведущей российской марки сырья Urals к стоимости эталонного североморского сорта Brent. Так, в октябре разрыв в ценах между ними в порту Приморск вырос на 61 цент в сравнении с сентябрем и достиг отметки в 13,12 доллара за баррель. В свою очередь, дисконт Urals к Brent в порту Новороссийск за отчетный период увеличился на четыре цента, до 12,55 доллара. В то же время еще одна марка российского сырья — ВСТО — сократила разрыв в стоимости к сорту Dubai на 89 центов, до 3,85 доллара за баррель.

Ранее в МЭА сообщили о заметном увеличении среднесуточного экспорта российской нефти. По итогам октября показатель увеличился на 130 тысяч баррелей в сутки и достиг отметки в 4,87 миллиона в день. При этом объем поставок нефтепродуктов за этот период упал на 230 тысяч баррелей, до минимального с июля 2020 года уровня в 2,48 миллиона. С учетом этого российский нефтяной экспорт сократился за второй месяц осени на 90 тысяч, до 7,3 миллиона баррелей в день.

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