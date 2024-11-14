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03:39, 14 ноября 2024Мир

Нобелевский лауреат по экономике предрек хаос в США при Трампе

Нобелевский лауреат по экономике заявил, что в администрации Трампа будет хаос
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа будет много говорить о политических проблемах — однако сейчас у политика нет плана их решения. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор исследований глобальных конфликтов и директор Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов при Чикагском университете Джеймс Робинсон в беседе с РИА Новости.

По словам Робинсона, стране предстоит хаос и латиноамериканский тип популизма. В качестве примера он привел отношение Трампа к мигрантам.

Между тем, экономист выразил сомнение, что в мире произойдет дедолларизация и переход на альтернативные финансовые системы, поскольку существует «огромная проблема координации» этих усилий в отсутствие кандидата на замену доллару.

Ранее сообщалось, что ряд губернаторов из Демократической партии США формируют группу для сопротивления политике Дональда Трампа.

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