Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 13 ноября 2024Мир

В США захотели создать группу для сопротивления Трампу

NYT: губернаторы из демпартии США формируют группу для сопротивления Трампу
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Ряд губернаторов из Демократической партии США формируют группу для сопротивления политике избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Группа под названием "Губернаторы на защите демократии" должна стать механизмом, позволяющий демократическим штатам координировать усилия по противодействию правому курсу избранного президента Дональда Трампа», — утверждается в публикации.

По данным издания, инициаторами создания группы стали губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер и глава Колорадо Джаред Полис, входящие в Демпартию. Прицкер заявил, что Трамп намерен «привести в свою администрацию людей, которые являются абсолютными приверженцами его культа личности».

В материале подчеркивается, что подробности о планируемой деятельности группы остаются неясными. Кроме того, неизвестны имена и число губернаторов, присоединившихся к инициативе. При этом Прицкер сообщил, что вел переговоры с рядом губернаторов из Республиканской партии США.

8 ноября стало известно, что губернаторы-демократы захотели бросить вызов Трампу и «насмерть сражаться» за свои ценности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ получили 100-килограммовые американские снаряды для советских «Пионов». Где их будут применять?

      Никита Кологривый отказался летать на самолетах российского производства

      Трамп встретился с Байденом

      Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат заявил о взвешенном решении пойти на СВО

      Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции болезни

      Россияне массово захотели провести Новый год в трех регионах страны

      В Сумах прозвучал взрыв

      Цены на нефть упали ниже 71 доллара за баррель

      Греф заявил о цели Сбера выйти в космос

      Олимпийский чемпион из Канады оценил отстранение России в хоккее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше