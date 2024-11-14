Новый эпизод со взяткой выявлен по делу о хищении жилищных субсидий в Минобороны России

СК установил новый эпизод по делу о хищениях в «Росжилкомплексе» Минобороны РФ

Военные следователи выявили новый эпизод при расследовании уголовного дела должностных лиц филиала «Южный» федерального учреждения «Росжилкомплекс» Минобороны России, обвиняемых в хищении путем мошенничества бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, сотрудница филиала Залина Каирова в 2023 году получила взятку за содействие в получении увеличенной жилищной субсидии и внесла недостоверные сведения, дающие основание для выплаты из бюджета средств. Ущерб от ее действий оценивается в несколько миллионов рублей.

1 ноября сообщалось об избрании меры пресечения фигурантам дела о махинациях с жилищными субсидиями военным — замначальника филиала «Южный» Сергея Теры, Марины Теры, Ирины Шустовой, Марины Дзукаевой и упомянутой Каировой.

По данным СК, в 2023-2024 годах они за деньги помогли Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву получить многомиллионные выплаты.