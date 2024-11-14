Обнаружена опасность загрязненного воздуха для беременных

Scientific Reports: загрязненный воздух повысил вероятность выкидыша

Ученые Медицинской школы Университета Яньань и больницы при Университете Яньань обнаружили опасность загрязненного воздуха, который повышает вероятность выкидыша. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследование основывалось на данных о загрязнении воздуха и показателях выкидышей, собранных за два года в одном из китайских городов. Предыдущие работы уже указывали на возможность связи между воздействием диоксида азота и повышенным риском выкидыша, однако точные механизмы этого явления оставались неясными.

Команда ученых собрала данные с мониторинговых станций, установленных в городе Баоцзи, где загрязнение воздуха традиционно высокое. В частности, зимой и весной загрязнение значительно возрастает из-за сжигания угля для обогрева домов, что делает этот город подходящим местом для проверки гипотезы о влиянии загрязнения на здоровье беременных женщин.

Исследователи проанализировали статистику по 770 беременностям в Баоцзи за период с 2017 по 2019 год и выявили, что 154 случая закончились выкидышем. Они также обнаружили, что большинство выкидышей приходилось на зимние и весенние месяцы, когда уровень загрязнения воздуха достигал максимальных значений, а летом и осенью число выкидышей снижалось.

Несмотря на отсутствие точного объяснения механизмов воздействия, исследователи отметили, что загрязнение воздуха в Баоцзи включает высокие концентрации диоксида серы, мелких частиц и диоксида азота. Известно, что такие загрязнители могут вызывать воспалительные процессы в организме, а также негативно влиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Исследователи предполагают, что именно мелкие частицы в воздухе могут быть основной причиной увеличения числа выкидышей. Эти частицы способны проникать в ткани и вызывать воспаление, что может негативно сказываться на течении беременности.