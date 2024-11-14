Опрос показал долю говорящих на русском языке украинцев

«Рейтинг»: почти 40 процентов украинцев используют русский язык в домашней речи

Почти 40 процентов украинцев в различной степени используют русский язык в домашней речи. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным опроса, 31 процент опрошенных разговаривает в повседневной речи и на украинском, и на русском языках, еще 9 процентов используют только русский. При этом 58 процентов респондентов разговаривают дома на украинском языке.

Среди жителей южных и восточных регионов Украины на двух языках разговаривают более половины жителей (51 и 52 процента соответственно). В восточных регионах Украины 24 процента респондентов используют только украинский язык.

Ранее треть украинцев согласились на территориальные уступки России. Отмечается, что доля готовых на уступки в восточных регионах Украины увеличилась с 33 до 40 процентов.