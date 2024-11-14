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17:11, 14 ноября 2024Экономика

В Госдуме высказались об изменениях процесса перепланировки квартир в России

Депутат Якубовский: возможность узаконить перепланировку станет доступнее
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве был успешно опробован механизм внесудебного узаконивания перепланировки, и логичным будет распространить его на всю страну, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. О преимуществах способа он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в России разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры, не обращаясь в суд, если она соответствует строительным стандартам, безопасности, санитарным нормам, не нарушает вентиляцию и не создает мокрых зон над жилыми помещениями. Это следует из утвержденной правительством дорожной карты.

«Задача в том, чтобы упростить людям жизнь — не заставлять их ходить по судам и одновременно разгрузить сами суды от лишней работы. Человек должен иметь возможность просто и доступно оформить внесенные ранее изменения, ведь он, вполне возможно, купил квартиру уже с такими изменениями, а теперь будет сталкиваться со сложностями при продаже. Помимо этого, мы упростим саму процедуру легализации и существенно ее ускорим для того, чтобы собственник жилья не боялся сразу зарегистрировать предполагаемые при ремонте изменения. Будет сокращен перечень необходимых документов для этого, так же как и сроки их рассмотрения», — поделился депутат.

До этого эксперт по реконструкции недвижимости Вероника Романова называла самые доступные виды перепланировок в квартире. Проще всего, по ее словам, заняться расширением комнат. Увеличить площадь можно, объединив туалет и ванную комнату. Также пространство можно расширить за счет подсобных помещений, коридора, шкафа или кладовой.

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