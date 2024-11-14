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21:34, 14 ноября 2024Ценности

Певица Кеша в обнажающем ягодицы наряде потеряла туфли на красной дорожке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Eventpress Kochan / Globallookpress.com

Американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, в откровенном наряде оконфузилась на красной дорожке. Соответствующие снимки публикует The Sun.

37-летняя знаменитость посетила премию Glamour Awards в Берлине. Она предстала перед публикой в черном платье, изготовленном из мусорных пакетов. Известно, что исполнительница надевала данный наряд на упомянутое мероприятие в 2010 году, но в этот раз решила его преобразить. Она сделала из него топ-корсет без бретелей и длинную юбку, которая частично обнажала ее ягодицы.

Фото: Eventpress Kochan / Globallookpress.com

Во время позирования перед фотографами звезда почувствовала себя плохо и несколько раз едва не упала, держась за своих помощников. Однако в один момент она, потеряв равновесие, избавилась от туфель и повисла на своем спутнике.

В августе сообщалось, что певица Кеша снялась голой и поделилась результатом с фанатами.

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