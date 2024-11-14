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11:53, 14 ноября 2024Россия

Под Москвой тело женщины месяц пролежало на улице

В подмосковном Воскресенске тело женщины месяц пролежало на улице
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В городе Воскресенск в Подмосковье тело женщины месяц пролежало на улице. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, женщину без признаков жизни нашел один из местных жителей в среду, 13 ноября. Собеседник канала рассказал, что на момент обнаружения тело уже начало гнить.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. По факту случившегося начата проверка.

В марте 2023 года случайный прохожий нашел под елкой у платформы Аникеевка в Подмосковье тело мужчины, пропавшего за три месяца до этого. Тело находилось в 150 метрах от железнодорожных путей.

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