Под Петербургом частично сошел с рельсов грузовой поезд

В Ленобласти шесть грузовых вагонов сошли с рельсов

Под Петербургом частично сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры в Telegram.

ЧП произошло в районе станции Гатчина-Товарная-Балтийская в Ленинградской области. С железнодорожного полотна сошли шесть вагонов грузового поезда.

Пострадавших нет. Движение пассажирских поездов в результате инцидента нарушено не было, подчеркнули в прокуратуре. Ведутся восстановительные работы. По факты схода вагонов начала проверка.

В октябре во Владимирской области сошел с рельсов грузовой железнодорожный состав. Шесть из шести вагонов были пустыми, еще в одном перевозили трубы.

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