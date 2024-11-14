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23:38, 14 ноября 2024Мир

Президент Польши и мэр Варшавы провели секретные переговоры с представителями Трампа

Глава Польши и мэр Варшавы провели секретные переговоры с делегацией от Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Глава Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели секретные переговоры с делегацией сотрудников избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IAR.

Как отметили журналисты, в делегацию США входили экс-министр по делам армии в кабинете Трампа во время его первого президентства Райан Маккарти, а также два отставных генерала, которые в прошлом занимали ключевые должности в армии США — Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли.

«Делегация сотрудников Дональда Трампа и республиканцев встретилась с Анджеем Дудой и Рафалом Тшасковским», — говорится в сообщении. Подробности переговоров не разглашаются.

Ранее французское издание Valeurs Actuelles заявило, что Трамп хочет перенести все расходы на восстановление Украины на Европейский союз.

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