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18:21, 14 ноября 2024Ценности

Популярная баскетболистка показала фигуру в бикини для журнала

Баскетболистка Кэмерон Бринк показала фигуру в белом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cameronbrink2

Спортсменка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кэмерон Бринк показала фигуру в бикини для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Баскетболистка позировала перед фотографом на фоне моря в белом раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом она продемонстрировала стройную фигуру и рельефный пресс. Кроме того, Бринк завили длинные светлые волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

В мае популярные баскетболистки снялись в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян. Знаменитости позировали в комплектах базовых цветов, держа в руках мячи.

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