СК возбудил дело после удара БПЛА ВСУ в Курской области, где пострадал мужчина

Военные следователи возбудили уголовное дело после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю, рядом с которым находился житель Курской области, в результате чего он получил ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, преступление было совершено еще 6 августа, когда украинские военизированные группы вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Там у населенного пункта Гуево они запустили беспилотник со взрывным устройством, который нанес удар по машине и мирному жителю.

Расследование ведется по статье 205 УК РФ («Теракт»).

Как ранее заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, операция ВСУ в Курской области стала просчетом Киева и НАТО.