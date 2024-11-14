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13:12, 14 ноября 2024Силовые структуры

После удара украинского беспилотника по машине с россиянином возбудили дело

СК возбудил дело после удара БПЛА ВСУ в Курской области, где пострадал мужчина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Военные следователи возбудили уголовное дело после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю, рядом с которым находился житель Курской области, в результате чего он получил ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, преступление было совершено еще 6 августа, когда украинские военизированные группы вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Там у населенного пункта Гуево они запустили беспилотник со взрывным устройством, который нанес удар по машине и мирному жителю.

Расследование ведется по статье 205 УК РФ («Теракт»).

Как ранее заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, операция ВСУ в Курской области стала просчетом Киева и НАТО.

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