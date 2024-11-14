Появились кадры возможной перевозки северокорейской артиллерии по территории России

РВ опубликовал кадры возможной перевозки артиллерии КНДР по территории России

Появились кадры с вероятной перевозкой по территории России артиллерии, которую якобы могла поставить КНДР. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

«КНДР могла передать России свои мощные дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan», — говорится в сообщении.

В канале уточняется, что северокорейская артиллерия имеет 170-миллиметровое орудие и может стрелять обычными снарядами на 40 километров, а реактивными — на 60 километров.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о противостоянии Вооруженных сил Украины не только российским, но и северокорейским военным. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.