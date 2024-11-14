Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 14 ноября 2024Россия

Появились кадры возможной перевозки северокорейской артиллерии по территории России

РВ опубликовал кадры возможной перевозки артиллерии КНДР по территории России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stefan Krasowski

Появились кадры с вероятной перевозкой по территории России артиллерии, которую якобы могла поставить КНДР. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

«КНДР могла передать России свои мощные дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan», — говорится в сообщении.

В канале уточняется, что северокорейская артиллерия имеет 170-миллиметровое орудие и может стрелять обычными снарядами на 40 километров, а реактивными — на 60 километров.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о противостоянии Вооруженных сил Украины не только российским, но и северокорейским военным. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

      Глобальному спросу на газ спрогнозировали резкий рост

      В России назвали условие возвращения Mercedes и BMW

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше