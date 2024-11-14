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15:11, 14 ноября 2024Россия

Пропавшего замдиректора подмосковной компании нашли сварившимся заживо в колодце гостиницы

В Раменском замдиректора компании заживо сварился в колодце гостиницы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Раменском городском округе Подмосковья в колодце на территории гостиничного комплекса в деревне Островцы нашли мертвым пропавшего замдиректора компании, отвечавшего за техническую безопасность объекта. Об этом пишет «МК».

Как стало известно, разбираясь с утечкой воды, 66-летний мужчина обнаружил в одном из колодцев теплосети пробоину. Самостоятельно залатать ее специалисту не удалось, а вызванные на место сотрудники службы эксплуатации в назначенный день приехать не смогли. Тогда россиянин, не поставив никого в известность, решил вновь попробовать решить проблему самостоятельно и опять спустился в колодец, где на него внезапно хлынул поток горячей воды и сварил заживо.

По информации издания, через несколько часов мужчину начала искать забеспокоившаяся супруга. В администрации гостиницы женщине сказали, что ее муж находится на территории, так как его машина стоит на территории комплекса. Поздно вечером семья россиянина сама приехала на территорию комплекса, где его и обнаружили спустя несколько часов после смерти.

Ранее в Дербенте трое мужчин насмерть отравились газом в коллекторе. Как стало известно, сначала в сооружение с целью закрыть задвижку спустился один из рабочих, однако он потерял сознание. Спустившийся за ним коллега также упал без чувств. Тогда помочь им попытался водитель, который в результате тоже отравился.

ЖЗЛ
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