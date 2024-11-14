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19:24, 14 ноября 2024Силовые структуры

Публициста Стомахина заочно арестовали в России по уголовному делу

Суд заочно арестовал публициста Стомахина по делу о фейках про ВС России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бутырский районный суд Москвы заочно заключил под стражу на два месяца публициста Бориса Стомахина (внесен в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Публицист обвиняется по статье о публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил (ВС) России. Он объявлен в международный розыск.

В 2015 году Московский окружной военный суд признал Стомахина виновным по статье 205.2 («Призывы к терроризму») УК РФ. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что публициста планируют проверить на предмет распространения фейков про Российскую армию.

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