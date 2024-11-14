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11:12, 14 ноября 2024Бывший СССР

Пушилин заявил о попытках ВСУ оставлять свою агентуру после отступления

Глава ДНР Пушилин: ВСУ пытаются оставить свою агентуру после отступления
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются оставить агентуру на взятых под контроль РФ территориях после своего отступления. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Видим, что противник старается оставить и агентуру. (…) Конечно же, здесь очень четко отрабатывает УФСБ свой функционал», — сказал он. По его словам, фиксируются попытки ВСУ совершить провокации, поэтому российские военные, ФСБ, МВД и гражданские ведомства работают вместе.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ обстреляли Горловку и оставили без света 60 тысяч жителей. Глава ДНР назвал ситуацию чрезвычайной. Он уточнил, что в результате атаки украинских войск было обесточено 199 жилых домов, 14 образовательных учреждений и 3 поликлиники.

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