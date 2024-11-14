Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток

«Известия»: разбор рухнувшего в Крыму моста занять примерно сутки

Разбор завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма займет около суток. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Павел Лямцев.

По его словам, в настоящее время сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста. Они пытаются освободить железнодорожные пути. «Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — сказал корреспондент.

По данным МЧС России, на месте обрушения моста работают 43 специалиста и 16 единиц техники.

Ранее в ведомстве сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму над железнодорожным полотном обрушился автомобильный мост. Крымское следственное управление СК РФ предположило, что обрушение моста произошло при движении перегруженного большегруза. Начата проверка.