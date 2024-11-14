Режиссер культового сериала заявил о своем последнем проекте

Автор «Игры в кальмара» Хва Дон-хек заявил, что больше не хочет снимать сериалы

Режиссер нашумевшей «Игры в кальмара» Хва Дон-хек заявил, что хотел бы прекратить работу над сериалами после завершения шоу. Его слова передает издание Bloomberg.

По словам постановщика культового южнокорейского сериала от Netflix, на производство подобных проектов тратится слишком много сил и нервов.

«Судя по всему, это будет последний сериал для меня. Не думаю, что когда-нибудь займусь этим снова. Ради этой работы мне раз за разом приходится выходить за рамки возможностей — человеческих, физических, психических», — признался Хва.

Известно, что второй сезон «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря 2024 года, а третий и финальный — в 2025-м.

Ранее Хва Дон-хек признался, что решился снять второй сезон только ради денег, ведь за первый сезон он не получил прибыли.