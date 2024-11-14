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22:08, 14 ноября 2024Россия

Рогов назвал заявление Латвии об Украине шизофренией

Рогов назвал заявление Ринкевича об Украине политической шизофренией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о необходимости дальнейшей поддержки Украины является политической шизофренией, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Российский политик отметил, что, с одной стороны, Ринкевич призывает «подбрасывать дрова в топку военного конфликта», с другой — объявляет минуту молчания, чтобы почтить Украину. Он назвал это шизофренией.

«Латвийский друг (президента Украины Владимира) Зеленского в своих заявлениях демонстрирует политическую шизофрению», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Латвия поставит Украине купленные у Великобритании гусеничные бронемашины CVR(T).

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