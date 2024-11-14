Рогов назвал заявление Латвии об Украине шизофренией

Рогов назвал заявление Ринкевича об Украине политической шизофренией

Заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о необходимости дальнейшей поддержки Украины является политической шизофренией, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Российский политик отметил, что, с одной стороны, Ринкевич призывает «подбрасывать дрова в топку военного конфликта», с другой — объявляет минуту молчания, чтобы почтить Украину. Он назвал это шизофренией.

«Латвийский друг (президента Украины Владимира) Зеленского в своих заявлениях демонстрирует политическую шизофрению», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Латвия поставит Украине купленные у Великобритании гусеничные бронемашины CVR(T).