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20:09, 14 ноября 2024Россия

Россиянам рассказали о способах распознать звонок мошенников

Эксперт по безопасности Белов: вычислить мошенника можно, задавая вопросы
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Вычислить звонок мошенника можно, задавая уточняющие вопросы. Об этом рассказал «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности Сергей Белов.

«Если во время звонка собеседник пытается получить от вас конфиденциальную информацию под предлогом срочной необходимости или угрозы негативных последствий, это основной признак мошенничества, — сказал Белов. — Мошенники часто создают ощущение давления, требуя немедленных действий, чтобы заставить вас действовать без раздумий, например, сообщить пароли, одноразовые коды или личные данные».

Мошенника, по словам Белова, можно определить по манере общения и содержанию разговора. В частности, он указал на тактику срочности и давления: злоумышленники искусственно создают ситуацию, в которой человек чувствует необходимость действовать быстро, чтобы избежать негативных последствий.

«Такие звонки могут звучать как тревожные предупреждения: "ваша карта будет заблокирована", "мы зафиксировали несанкционированный перевод средств", или "срочно подтвердите свои данные для безопасности", — перечислил эксперт. — Также мошенники могут имитировать службы банка, правоохранительные органы или даже ваших знакомых, чтобы ввести вас в заблуждение и войти в доверие».

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Особое внимание Белов предложил уделять тому, как мошенники отвечают на вопросы. Если попытаться уточнить информацию, злоумышленники, по его словам, часто проявляют раздражение, уходят от конкретных ответов и настаивают на важности незамедлительных действий.

«Звонки также могут сопровождаться явными ошибками, вроде неестественного акцента или несоответствия официальным процедурам компаний или органов», — добавил специалист.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что мошенники стали отправлять россиянам письма от лица ведомства. Злоумышленники пытаются убедить потенциальную жертву, что ее подозревают в финансировании противоправной деятельности.

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