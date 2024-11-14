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11:14, 14 ноября 2024Экономика

Россияне передумали жить в красивых домах

Эксперт Пешич: при выборе жилья россияне предпочитают комфорт
Мария Черкасова

Фото: Shutterstock / Fotodom

В настоящее время при выборе жилья россияне все больше обращают внимания на комфорт, ставя красоту здания и интерьера на второе место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам основателя агентства недвижимости «Вишня» Сергея Вишнякова, никто не хочет, вернувшись с работы, «только спать и есть» — людям хочется видеть двор хотя бы с минимальным озеленением и обустроенными детскими площадками.

Важным запросом является безопасность и наличие зеленых зон в районе, добавляет руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» агентства «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова. При взвешенном решении покупки жилья россияне обращают внимание на инфраструктуру, комфорт и транспортную доступность.

Современные горожане даже избалованы комфортом, в том числе обилием инфраструктурных объектов поблизости, обратила внимание директор сети офисов агентства недвижимости «Миэль» Ирина Пешич. Теперь покупатели больше ценят качество: рядом с домом должна быть не просто школа или детский сад, а именно хорошие учебные заведения.

Ранее была найдена самая дешевая квартира в Подмосковье. Это жилье площадью 15,4 квадратного метра в городе Воскресенске за 2,3 миллиона рублей.

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