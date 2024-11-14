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20:27, 14 ноября 2024Россия

Россиянин нашел противопехотную мину под полом собственной квартиры

В подмосковной Лобне житель нашел противопехотную мину под полом квартиры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Житель подмосковной Лобни обнаружил под полом собственной квартиры противопехотную мину. Об этом сообщила мэр города Анна Кротова в своем Telegram-канале.

«В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала градоначальник.

После этого 38 жильцов, среди которых были пять детей, эвакуировали. На базе Дома культуры развернули пункт временного размещения с питанием. По словам Кротовой, место происшествия оцепили, на данный момент ждут саперов.

Ранее двухлетний ребенок нашел ручную гранату времен Великой Отечественной войны в кустах в подмосковной деревне Власово и принес ее домой. Найденный боеприпас, предположительно, РГД-33 с заржавевшим корпусом.

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