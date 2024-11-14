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09:01, 14 ноября 2024Путешествия

Россиянин зашел в супермаркет в Германии и раскрыл цены на продукты для простых людей

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Российский тревел-блогер и путешественник зашел в супермаркет в ФРГ и раскрыл цены на продукты для простых людей. Об этом он рассказал в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«"Лидл" — это самая крупная сеть супермаркетов в Германии, — пояснил автор публикации. — Можно сказать, аналог нашего "Магнита" — есть и большие гипермаркеты, и маленькие "магазины у дома"».

Россиянин отметил, что самый «народный» продукт, картофель, в немецком супермаркете стоит 3,79 евро (около 400 рублей) за сетку весом 2,5 килограмма. Стоимость килограмма бананов составляет 1,29 евро (около 130 рублей).

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Развесные помидоры на ветке стоят 1,19 евро за килограмм, то есть около 120 рублей. Клубника в «Лидле» стоит 2,99 евро (чуть более 300 рулей) за лоток весом 500 граммов. «Клубника привозная, так как уже не сезон, но у нас турецкая клубника стоит 350 рублей за лоток», — добавил блогер.

По словам путешественника, грудка индейки стоит 8,99 евро — это охлажденное мясо, которое продается в лотке весом 0,5 килограмма. «Получается почти 900 рублей за лоток, или 1,9 тысячи рублей за килограмм — недешево», — добавил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал супермаркет в Германии фразой «пенсионеры набирают полные тележки еды». По его словам, стоимость товаров в немецком магазине была совсем не низкой.

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