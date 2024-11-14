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14:05, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за шутки с прохожими о продаже детей

В Твери полиция задержала мужчину, предлагавшего прохожим купить детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Твери полицейские задержали жителя, который предлагал людям на улице купить детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

О предложениях мужчины полицейским стало известно во время мониторинга соцсетей. Они провели проверку всех обстоятельств и установили личность подозреваемого, после чего доставили его в отдел.

Мужчина пояснил, что в тот день был под воздействием алкоголя и решил таким образом шутить с прохожими. В отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в отношении родителей глумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки возбудили дело.

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